Colfax Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Enovis weist am 27.06.2023, 06:56 Uhr einen Kurs von 61.5 USD an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Enovis auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Enovis. Es gab insgesamt acht positive und ein negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Enovis daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Enovis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Enovis-RSI ist mit einer Ausprägung von 23,87 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 34,06, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Enovis erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (67 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 8,94 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 61,5 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Enovis erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

Sollten Colfax Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Colfax jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Colfax-Analyse.

Colfax: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...