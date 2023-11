Coles Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

Die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen herrschte vor allem eine positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Coles gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 6,19 Prozent, was 3,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, 9,29) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Coles daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Coles in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendierte in den roten Bereich. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wird eine gesteigerte Aufmerksamkeit und verstärkte Diskussionen über Coles in den sozialen Medien festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Coles von 15,2 AUD mit -11,42 Prozent Entfernung vom GD200 (17,16 AUD) ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,4 AUD auf. Das bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,3 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Coles-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.