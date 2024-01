Coles Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Coles-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 16,89 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 16,05 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -4,97 Prozent beträgt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 15,65 AUD, was einer Differenz von +2,56 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Coles derzeit 6, was eine negative Differenz von -3,15 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ergibt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Coles eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Coles überwiegend positiv diskutiert, mit acht Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Coles konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage beobachtet werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Coles auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.