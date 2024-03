Coles Aktie: Ruhe bewahren!

Derzeit wird die Aktie von Coles anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20, was bedeutet, dass die Börse 20,64 Euro für jeden Euro Gewinn von Coles zahlt. Dies ist 29 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 15, was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Coles liegt bei 64,66 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 42,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf Grundlage dieser Werte erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Diskussionen der Marktteilnehmer zeigen überwiegend positive Meinungen über Coles. In den letzten Tagen gab es zehn positive und ein negatives Stimmungsbarometer, was zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Coles mit 6,08 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt.

Es bleibt jedoch zu beachten, dass die Dividendenrendite ein sich täglich ändernder Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Insgesamt erhält Coles also eine neutrale Bewertung basierend auf dem KGV, RSI und der Anlegerstimmung.