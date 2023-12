Coles Aktie: In Lauerstellung

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Marktstimmung zu beurteilen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielen auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Coles hinsichtlich dieser Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Coles weist eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhalten wir für die langfristige Stimmungslage der Coles-Aktie die Note "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Coles liegt der RSI7 bei 29,69 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 40,82 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Coles-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Coles-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage niedriger ist als der gleitende Durchschnitt (Unterschied -6,29 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt (+3,17 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Coles-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Coles von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.