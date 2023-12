Coles Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Coles-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 17,02 AUD. Der letzte Schlusskurs von 16,05 AUD weicht somit um -5,7 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,42 AUD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,09 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Coles-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie das Stimmungsbarometer zeigt. Anleger zeigten sich an zehn Tagen positiv gestimmt, während über negative Diskussionen in der Regel nicht berichtet wurde. An insgesamt drei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Coles gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coles liegt bei 18,52, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coles mit einem Wert von 19,64 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 15,09. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.