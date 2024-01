Coles Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Anlegerstimmung für Coles war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive Tage, einen negativen Tag und an einem Tag war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aus einer Stimmungsanalyse ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für Coles. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt für Coles einen Wert von 33,33, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 30,58 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts der Coles-Aktie ergibt sich ein aktueller Wert von 16,94 AUD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 16,21 AUD liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 15,53 AUD eine Nähe zum letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Coles-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Coles aus fundamentaler Sicht als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,64 liegt die Aktie 26 Prozent über dem Branchen-KGV von 15,57. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung aus fundamentaler Sicht für die Coles-Aktie.