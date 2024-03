Colabor Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "COLABOR GROUP":

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Colabor können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft werden kann. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Colabor in diesem Bereich die Gesamtbewertung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") verzeichnet Colabor eine Rendite von 53,25 Prozent, was mehr als 71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erzielte hingegen eine mittlere Rendite von -2,75 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Colabor mit 56 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist die Aktie ebenfalls positive Merkmale auf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 20,15 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 21, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Colabor weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung und Entwicklung der Aktie von Colabor auf verschiedenen Ebenen, was für Anleger von Interesse sein könnte.