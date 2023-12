Colabor Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Colabor-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,95 CAD, während der aktuelle Kurs bei 1,18 CAD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +24,21 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage 1,15 CAD, was einer Abweichung von +2,61 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Colabor-Aktie eine Rendite von 55,13 Prozent erzielt hat, was mehr als 75 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die Rendite mit 60,12 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine weitere wichtige Einschätzung ergibt sich aus der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Colabor durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Colabor-Aktie liegt bei 26,09, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Gut" festgelegt.