Colabor Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Stimmungslage unter den Anlegern zu Colabor war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt somit eine neutrale Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Colabor ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,69 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 59 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 42. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält somit ein "Gut" auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Colabor in diesem Bereich insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +25 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.