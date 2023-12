Colabor Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "COLABOR GROUP":

Derzeitige Analyse von Colabor

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Colabor wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Colabor in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Colabor derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat einen Wert von 1,82, wodurch sich eine Differenz von -1,82 Prozent zur Colabor-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Colabor eine Performance von 63,89 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -7,04 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +70,93 Prozent im Branchenvergleich für Colabor bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,95 Prozent im letzten Jahr, und Colabor lag 85,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Colabor. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.