Colabor Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Colabor heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was darauf hinweist, dass Colabor weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 57,14 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Colabor-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Colabor beläuft sich auf 1,08 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,16 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,41 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,2 CAD, was einen Abstand von -3,33 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen sich ebenfalls beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Colabor in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Unsere Analysten haben Colabor auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt lässt sich festhalten, dass Colabor hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Colabor-Analyse vom 16.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Colabor jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Colabor-Analyse.

Colabor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...