Colabor Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Colabor-Aktie liegt bei 62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 53,85 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Colabor weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Colabor nach der RSI-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV von Colabor bei 20,15, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Colabor neutral sind. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Colabor in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -2,75 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +56 Prozent im Branchenvergleich für Colabor. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Colabor 71,11 Prozent über dem Durchschnittswert von -17,86 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.