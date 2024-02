Cokal Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für Anleger. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben Anleger jedoch vermehrt negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cokal diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und schließt daraus, dass das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hat der RSI für die Cokal-Aktie einen Wert von 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (63,51) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -9,09 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cokal-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für Cokal. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Cokal.