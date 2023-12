Cokal Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung der Anleger für die Aktie von Cokal war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf negative Themen verlagert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Aktienbewertung bei. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In diesem Zusammenhang zeigt Cokal eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen deutet auf eine negative Veränderung hin, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cokal-Aktie derzeit einen neutralen Bewertungstrend aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen in einem ähnlichen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch zeigt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt eine positive Abweichung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend wird Cokal auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7- als auch der 25-Tage-RSI zeigen einen neutralen Wert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Cokal gemischte Bewertungen auf Basis des Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, der technischen Indikatoren und des RSI.