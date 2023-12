Cokal Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Cokal-Aktie wird in der technischen Analyse betrachtet und zeigt interessante Ergebnisse. Der Kurs liegt derzeit bei 0,12 AUD und ist damit +9,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies wird als "Gut" für die kurzfristige Einschätzung bewertet. Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Ein weiteres Analyseinstrument, der Relative Strength Index (RSI), zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis interessante Werte für Cokal. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,5 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,69 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Hingegen zeigt das Anleger-Sentiment überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Trotzdem wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Cokal-Aktie.