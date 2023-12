Cokal Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation zueinander. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cokal. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 70 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cokal derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Cokal somit für diesen Aspekt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cokal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,115 AUD weicht um -4,17 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,11 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,55 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cokal-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Des Weiteren können Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Cokal auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Ein weiterer Aspekt ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt hier das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Cokal zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cokal zeigt jedoch eine positive Veränderung, weshalb wir der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" geben.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Cokal in Bezug auf den RSI und die technische Analyse "Neutral" bewertet wird, während die allgemeine Stimmung und das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft werden.

Cokal kaufen, halten oder verkaufen?

