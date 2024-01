Coinbase: Das wird spannend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase ist am Kryptomarkt aktiv und wird deshalb – weil der Markt sich beruhigt – am Mittwoch offenbar mit dem Aufschlag von mehr als 2,3 % gehandelt. Das ist eine erste gute Nachricht. Nur Die Aktie ist aktuell nicht in bester Verfassung, was die kurzfristige Entwicklung angeht. Der Titel ist mittelfristig dennoch wiederum im klaren und auch starken Hausse-Modus.

Coinbase: Der starke Modus!

Die Aktie hat mit den jüngsten Gewinnen am Markt – unabhängig von einer schwächeren Woche – insgesamt ein Ausrufezeichen bei den Trend-Analysten gesetzt. Der Titel hat damit seit November deutlich aufgesattelt. Damals lagen die Notierungen bei ca. 70 Euro, um dann in der Spitze bis auf 180 Euro nach oben zu laufen.

Das hängt wohl weniger mit den wirtschaftlichen Kennzahlen zusammen. Denn derzeit ist der Titel noch immer wirtschaftlich nicht attraktiv genug.

Coinbase wird im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von etwa 2,93 Mrd. Dollar erwirtschaftet haben. Der Umsatz im neuen Jahr nun soll sich auf etwa 3,2 Mrd. Dollar nach oben schieben.

Ob das reicht? Die Nettoergebnisse sind weiterhin im roten Bereich. Für das Jahr 2023 steht ein Nettoverlust in Höhe von ca. -185 Millionen Dollar im Raum. Für das laufende Jahr erwartet der Markt ein Nettoergebnis von -57 Millionen Dollar.

Das heißt, die Börsen bewerten den Titel nach zwei Leitlinien: Die Stärke des Kryptomarktes scheint die Stimmung jeweils zu beeinflussen. Zudem gilt wohl auch das wirtschaftliche Ergebnis als ein Parameter, der Bedeutung gewinnt.

Damit hat die Aktie zumindest wirtschaftlich nicht mehr besonders viel Luft nach oben – während die Stimmung noch recht gut ist (am Kryptomarkt). Etwas realistischer scheinen Analysten lt. Marketscreener den Wert noch einzuschätzen. Der Aktienkurs könnte nach deren Expertise um -8 % fallen! Der Markt scheint dieses Szenario zumindest zu ahnen, wie die schwachen vergangenen Handelssitzungen zeigen.

