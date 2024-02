Coinbase wird immer uninteressanter …

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Coinbase Global in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Rückgang, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über Coinbase Global weisen ebenfalls auf eine negative Tendenz hin, weshalb die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coinbase Global liegt bei 56,32, was als neutrale Bewertung interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 77 auf eine überkaufte Situation hin, die ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 7 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht" sind, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten auf einen möglichen Rückgang der Aktie um -28,18 Prozent hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Coinbase Global veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen dominierten jedoch die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend erhält die Coinbase Global-Aktie aufgrund der negativen Stimmung in den sozialen Medien, des neutralen RSI und der durchschnittlichen "Neutral"-Analystenbewertungen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.