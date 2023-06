Coinbase: Das wahre Kursziel von -99,21% bei 0,37 EUR

Am gestrigen Tag gab Coinbase am Finanzmarkt um -5,11% nach und setzte damit die negative Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage fort. Die pessimistische Stimmung der Anleger spiegelt sich auch in der Meinung zahlreicher Analysten wider.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Coinbase liegt laut einer Durchschnittsbewertung von Bankanalysten bei lediglich 0,37 EUR. Dies entspricht einem möglichen Kursrisiko von -99,21%. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Einschätzung gefolgt.

Von insgesamt 27 befragten Analysten empfehlen immerhin noch 10 eine Halteposition für die Aktie. Weitere 5 sprechen sogar eine klare Kaufempfehlung aus. Andererseits sehen vier Experten ein Verkaufssignal und drei sind sogar davon überzeugt, dass man Coinbase sofort verkaufen sollte.

Das Guru-Rating für das Unternehmen bleibt mit...