Coinbase: Das wahre Kursziel liegt bei 0,37 EUR

Coinbase konnte gestern am Finanzmarkt eine starke Performance von +6,92% aufweisen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Plus von insgesamt +10,58%. Die Marktstimmung scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind hingegen geteilter Meinung und sehen das wahre Kursziel von Coinbase bei 0,37 EUR – was einem Potenzialverlust von -99,35% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung mit einem anhaltenden Aufwärtstrend.

Aktuell bewerten 5 Analysen die Aktie als starken Kauf und weitere 5 Experten empfehlen einen Kauf. Eine neutrale Position haben 10 Experten eingenommen und vergeben die Bewertung “halten”. Jedoch gibt es immer noch vier Analysten, die glauben, dass man Coinbase verkaufen...