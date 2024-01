Coinbase tut es schon wieder?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Coinbase Global hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Positive Diskussionen überwogen an nur drei Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine bestimmten Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmungslage wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung zugeordnet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergaben 8 positive, 4 neutrale und 4 negative Bewertungen für die Aktie von Coinbase Global. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab die Auswertung der Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 75,2 USD, was einem Abwärtspotential von -50,29 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 151,29 USD entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergab keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Coinbase Global daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der technischen Analyse ergibt für Coinbase Global einen Wert von 78,13, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,52 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.