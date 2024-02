Coinbase: Der neue Lauf!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Sensationell, meinen Analysten sicherlich mit Blick auf Coinbase. Das Kryptounternehmen konnte am Mittwoch massiv zulegen. Die Aktie gewann gleich gut 13 %. Das sind Notierungen, die Coinbase vor wenigen Tagen nicht mehr zu schaffen schien: 159 Euro. Geht es nach der Charttechnik, hat der Aufwärtstrend sich damit massiv bestätigt. Es gibt bei der Rekordfahrt für den Bitcoin (der für den Dienstleister Coinbase wohl wichtigsten Kryptowährung) keine Grenzen – und so hat auch die Aktie von Coinbase binnen der vergangenen vorhergehenden fünf Handelstage einen Aufschlag in Höhe von über 30 % geschafft.

Morgen wird es dann ernst. Neben die Spekulationen treten dann auch richtige Zahlen.

15.2.: Der Tag der Wahrheit

Das Unternehmen trägt die Zahlen vom 4. Quartal vor. Das ist quasi der Tag der Wahrheit für den Titel. Denn Coinbase wird im laufenden Jahr dann wie schon 2023 (auch im betreffenden Quartal) Minuswerte produziert haben. Wie hoch die sind, wird die Reaktion der Börsen dann wohl beeinflussen. Trotz des laufenden Aufwärtstrends kann es demnach morgen schnell in die eine oder andere Richtung gehen – nur in welche?

