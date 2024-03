Coinbase auf dem Weg!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Krypto-Hochphase hinterlässt Spuren – auch und gerade bei Coinbase. Zuletzt gewann die Aktie des Technologie-Anbieters erneut und legte um 0,4 % zu. Innerhalb einer Woche ging es zwar am Ende um einige Prozentpunkte nach unten. Dennoch stehen seit Jahresanfang für den Krypto-Profiteur bereits über 28 % Plus unter dem Strich. Starke Zahlen, fraglos!

Die Analysten jedoch sehen noch viel größere Bewegungen – allerdings in die vermeintlich falsche Richtung.

Coinbase: Das sollte zu denken geben!

Denn deren Auffassung nach ist die Aktie um immerhin 21 % überbewertet. Das sollte zu denken geben. Hintergrund der Befürchtungen allerdings ist “nur” der Umstand, dass auch Coinbase am Ende ausschließlich am Boom des Bitcoin und Co. hängt. Sehr große Bewegungen in die eine oder die andere Richtung wären hier zumindest nicht überraschend. Aktuell jedoch ist der Trend noch immer eindeutig: Sehr stark!

