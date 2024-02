Coinbase: Wirres hin und her!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was macht die Aktie von Coinbase? Am Montag geht es nach den vorhergehenden sehr guten Zahlen in den ersten Stunden wieder deutlich bergab. Der Titel verlor annähernd -5 %. Am vorherrschenden Trend ändert sich damit nichts, denn die Aktie nimmt auf dem Weg nach oben schon fast traditionell immer wieder Pausen. Dennoch bleiben die Betrachter teils skeptisch. Denn das Unternehmen ist nicht günstig, sondern hängt weiter am Verhalten der Kryptowährungen. Wenn deren Boom anhält, so Analysten, könnte auch Coinbase weiter klettern und hoffen.

Die Hoffnung von Coinbase bleibt

Auf der anderen Seite wäre ein Abgesang der Kryptowährungen auch für den Finanzdienstleister Coinbase sicherlich einen Niederlage. Dennoch: Unter dem Strich bleibt derzeit zumindest bezogen auf die charttechnische und die statistische Ausgangslage klar die Erkenntnis – Coinbase ist auf dem Weg nach oben!

