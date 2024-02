Coinbase: Was für ein Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase hat nun den Weg nach oben etwas fester angetreten als bislang geglaubt. Dem Plus der vergangenen Tage folgte nun auch am Montag ein echter Schlag: -4,5 % Verlust standen am Nachmittag auf den Kurstafeln. Dennoch schaffte es Coinbase also auf diese Weise, den aktuellen Aufwärtstrend recht souverän zu verteidigen.

Am Freitag ging es für den Titel um fast 15 % aufwärts! Am Donnerstag zuvor konnten die Notierungen sich immerhin noch um ca. 6 % nach oben schieben. Damit sind die Voraussetzungen gut, von einem Aufwärtstrend zu sprechen. Es gibt bei Coinbase unverändert aber ein großes Fragezeichen.

Was machen Bitcoin und Co. – die Signale für Coinbase

Die Aktie von Coinbase ist sehr eng korreliert, wie die Statistiker sagen, mit dem Wert des Bitcoin. Der Krypto-Dienstleister Coinbase ist also analog zum Bitcoin nach oben gezogen. Das macht auch Analysten nervös. Die gehen derzeit von einem Abwärtspotenzial in Höhe von ca. -10 % aus, so die Konsens-Daten von Marketscreener.

Zur Erinnerung: In den vergangenen sechs Monaten hat die Aktie von Coinbase ein Plus in Höhe von 156 % geschafft.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...