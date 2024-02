Coinbase: Viel ist das nicht

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von Coinbase konnte am Mittwoch etwas zulegen. Der Titel gewann gut 0,6 %. Das ändert den Eindruck indes nicht, den die Aktie am Markt derzeit hinterlässt. Denn die Coinbase notiert aktuell seit 1. Januar mit gut 31 % im Minus. Ohne weitere Nachrichten zu hinterlassen, ist die Aktie im laufenden Aufwärtstrend dann nach unten abgeschmiert.

Coinbase: Das hinterlässt Zweifel

Das Unternehmen hängt ausgesprochen stark an dem, was der Kryptomarkt und namentlich die Bitcoin-Bewertung macht. Dies macht die Aktie im Grunde zum Spielball eines ganz anderen Assets und lässt offenbar die Analysten gegenwärtig zweifeln. Die gehen im Durchschnitt sogar von leichten noch anstehenden Verlusten des Wertes aus. Am Ende aber ist die Entwicklung offen: Der Aufwärtstrend, der mittelfristig dennoch sichtbar ist, steht auf wackligen Bitcoin-Füßen.

