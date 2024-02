Coinbase: Noch einmal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Coinbase wird aktuell an den Märkten vergleichsweise zurückhaltend bewertet. Der Aufwärtstrend endet derzeit nicht. Dennoch bleibt die Aktie unter Beobachtung, da das Unternehmen letztlich vor allem am Bitcoin bzw. den Bewertungen der anderen Kryptowährungen hängt. Das Unternehmen hat aktuell an den Märkten aber auch deshalb noch Schonfrist, weil die Börsianer sicherlich auf Zahlen warten werden. Am 15. Februar folgen die Quartalszahlen, die ein genaueres Bild über den wirtschaftlichen Zustand des Unternehmens liefern werden. Aktuell gehen Analysten noch davon aus, dass der Druck auf die Aktie steigen kann.

Coinbase: Steigt der Druck?

Die Erwartungen der Analysten sind Stand heute recht klar. Die erwarten, dass der Kurs sich um einige Prozentpunkte nach unten verschieben wird. Grund ist hier sicherlich der Umstand, dass das Unternehmen im abgelaufenen Jahr ein Minus von -177 Millionen Dollar erwirtschaftet haben wird. Im neuen Jahr 2024 sind gleichfalls Verluste zu erwarten: -38 Millionen Euro, so die gegenwärtige Annahme zu den Notierungen. Deshalb ist die Stimmung am Markt noch recht verhalten, auch wenn der Aufwärtstrend anhält.

