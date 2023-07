Coinbase: Mittelfristiges Kursziel liegt bei 0,36 EUR

Die Aktie von Coinbase hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von +18,40% hingelegt. Am gestrigen Tag konnte der Finanzmarkt ein Plus von +0,23% verzeichnen. Die Stimmung unter Analysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für die Coinbase-Aktie liegt aktuell bei 0,36 EUR.

• Coinbase mit positivem Trend seit einer Woche

• Mittelfristiges Kursziel bei 0,36 EUR: Investitionspotenzial -99,62%

• Optimistische Einschätzungen der meisten Bankanalysten

Ein Investment in die Coinbase-Aktie eröffnet Anlegern laut Schätzungen ein Potenzial im Bereich von -99,62%. Jedoch sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung und teilen optimistischere Prognosen. Derzeit empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie und vier weitere bewerten sie als “Kauf”. Zehn Experten setzen das Rating auf “halten”, während...