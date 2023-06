Coinbase: Kursziel von 0,37 EUR ist nicht erreicht

Nach Ansicht der Analysten wird die Aktie von Coinbase derzeit falsch bewertet und das wahre Kursziel liegt bei -99,26% des aktuellen Kurses.

• Coinbase legte am 15.06.2023 um +0,65% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Coinbase beträgt 0,37 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert von 3,19

Gestern konnte Coinbase ein Plus von +0,65% an den Finanzmärkten verzeichnen. Damit ergibt sich in den letzten fünf Handelstagen bzw. einer Woche eine positive Entwicklung von +1,82%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet haben könnten, zeigt sich hier jedoch eine eindeutige Meinungslage.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 0,37 EUR laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten. Wenn diese Prognose zutrifft, würde...