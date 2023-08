Coinbase: Kursziel von 0,36 EUR – ein Risiko von -99,54%

Coinbase verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -3,79%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -11,46%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten halten das wahre Kursziel für weit entfernt vom aktuellen Preis. Das mittelfristige Kursziel liegt bei nur 0,36 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, dann ist Coinbase derzeit mit einem enormen Risiko von -99,54% belastet. Allerdings stimmen nicht alle Analysten dieser Einschätzung zu.

Insgesamt sprechen sich 28 % der Experten weiterhin optimistisch aus. Fünf Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und zwei sehen sie sogar als sofortigen Verkauf an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,12.

Zusammenfassend zeigt sich also ein sehr geteiltes Bild unter den Analysteneinschätzungen zur Coinbase-Aktie.