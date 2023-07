Coinbase: Kursziel von 0,36 EUR

Laut Analysten ist derzeit die Aktie von Coinbase unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei -99,55% des gegenwärtigen Preises.

• Coinbase erzielt am 11.07.2023 einen Gewinn von +9,78%

• Das Kursziel für die Aktie beträgt 0,36 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,31

Am gestrigen Tag verzeichnete Coinbase eine positive Entwicklung um +9,78%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen somit ein Plus von insgesamt +13,78% verbuchen. Dies lässt auf eine optimistische Markteinschätzung schließen.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie wird aktuell mit 0,36 EUR beziffert. Sollten sich die Analysten damit recht behalten haben Investoren Potenzial in Höhe von -99,55%.

Die Meinungen der Bankanalysten gehen jedoch auseinander: Während sechs Experten einen starken Kauf empfehlen und vier weitere zu...