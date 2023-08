Coinbase: Kursziel bei 0,37 EUR - Analysten sind uneins

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Coinbase an der Börse einen Anstieg um +2,86% verzeichnet. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen dagegen ein Minus von -4,93%. Viele Bankanalysten sehen den aktuellen Marktwert der Coinbase-Aktie als nicht gerechtfertigt an und sprechen ihr ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 0,37 EUR zu. Das entspricht einem erwarteten Kursrisiko für Investoren von etwa -99,47%. Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten, die diese Einschätzung anzweifeln.

• Am 21.08.2023 stieg der Coinbase-Kurs um +2,86%

• Das Kursziel liegt aktuell bei 0,37 EUR

• Von insgesamt 25 Bankanalysten empfehlen nur sieben den Kauf

Während fünf Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und zwei weitere mit “Kauf” einordnen würden (insgesamt also +28%), halten sich elf Experten zurück und empfehlen...