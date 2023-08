Coinbase: Kursziel bei 0,36 EUR - Analysten überrascht von Kursentwicklung

Die Aktie von Coinbase hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen negativen Trend aufgezeigt und verlor insgesamt 11,46%. Gestern sank der Wert um weitere -3,79%, was eine pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Das mittelfristige Kursziel für die Coinbase-Aktie liegt bei 0,36 EUR. Dies entspricht einem Risiko für Investoren von -99,54%. Obwohl sich fünf Analysten skeptisch äußerten und ein Verkauf empfehlen würden, sehen drei Experten ein positives Potenzial (“Kauf”). Elf Fachleute positionierten sich neutral mit “Halten”. Fünf Analysten sprechen sich gegen die Aktie aus und bewerten sie mit “Verkauf”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,15.

Trotz des aktuellen Trends gibt es immer noch einige optimistische Analysten (+30.77%).