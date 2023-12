Coinbase Enthüllt 'Project Diamond': Neue Ära für Krypto-Handelsplattform

Mit Project Diamond stellt Coinbase Asset Management eine bahnbrechende Plattform vor, die auf Smart Contracts basiert und Institutionen den problemlosen Handel mit digitalen Vermögenswerten ermöglicht.

Coinbase Asset Management, ein führender Anbieter von digitalen nativen Vermögenswerten, hat angekündigt, eine innovative Smart-Contract-basierte Plattform namens "Project Diamond" zu präsentieren. Diese Plattform ermöglicht es Institutionen, nahtlos mit digitalen nativen Vermögenswerten zu handeln.

Die Ankündigung erfolgte in einer Pressemitteilung von Coinbase, in der das Unternehmen erklärte, dass Project Diamond auf dem Coinbase-Technologie-Stack und der Ethereum Layer-2 Blockchain basiert. Ziel ist es, "sichere, gesetzeskonforme Kapitalmarktaktivitäten zu ermöglichen und die institutionelle Akzeptanz der globalen Kryptowirtschaft weiter voranzutreiben", heißt es in der Mitteilung.

Die Plattform richtet sich derzeit ausschließlich an institutionelle Benutzer außerhalb der USA. Die Financial Services Regulated Activity (FSRA) des Abu Dhabi Global Market (ADGM) hat Project Diamond die vorläufige Genehmigungerteilt, im RegLab regulierte Tätigkeiten im Bereich der Entwicklung von Finanztechnologiedienstleistungen durchzuführen.

Um die technische Machbarkeit zu demonstrieren, wurde am 10. November erfolgreich ein digitales Schuldinstrument auf der Plattform ausgegeben, verteilt und fällig gestellt. Diese Onchain-Finanzaktivität spiegelt den weltweiten Trend wider, bei dem immer mehr Unternehmen im herkömmlichen Finanzsektor auf Schuldtitel setzen.

Das Besondere an der Plattform ist, dass die Abwicklung der digitalen Discount-Note, die auf USDC basiert, innerhalb eines einzigen Anwendungsfalls mit nahezu sofortiger Abwicklungsgeschwindigkeit auf der Base-Plattform erfolgt. Coinbase argumentiert, dass dies eine erhebliche Verbesserung der operativen Effizienz darstellt und die Beteiligung von institutionellen Investoren an der Kryptowirtschaft erleichtert.

"Coinbase Asset Management baut das Project Diamond auf, um eine Zukunft zu ermöglichen, in der Institutionen ein breites Spektrum an digital-nativen Vermögenswerten direkt onchain erstellen, verteilen und verwalten können. Auf unserer Reise suchen wir Partner von Weltrang, die mit uns die Zukunft des globalen Finanzsystems erfinden und gestalten. Gemeinsam werden wir das Finanzwesen wie eine Software skalieren", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Verschmelzung von Kryptowährungen und traditionellen Anlageklassen, darunter Fiat-Währungen, Aktien, Staatsanleihen und Immobilien, erlebt derzeit ein beispielloses Wachstum, wie der Vermögensverwalter21.co erklärt. Dabei werden Blockchains zu einer grundlegenden Infrastruktur für jede Anlageklasse. Es entstehen immer mehr Anwendungsfälle, die unsere Vorstellungskraft übersteigen.

Der Markt für tokenisierte Vermögenswerte, also digitale Repräsentationen von realen Vermögenswerten, wird in den nächsten Jahren voraussichtlich zu einem Multi-Billionen-Markt heranwachsen. Laut der Prognose von 21.co wird der Marktwert bis 2030 zwischen 3,5 Billionen US-Dollar im Bären-Szenario und 10 Billionen US-Dollar im Bullen-Szenario liegen.

Dieser Marktwert basiert auf der geschätzten Durchdringungsrate des gesamten adressierbaren Marktes über verschiedene Anlageklassen hinweg, einschließlich nicht-finanzieller Unternehmensschulden, Immobilienfonds, Private Equity, Wertpapiersicherheiten, Handelsfinanzierung und öffentlicher Schuldtitel.

Coinbase stellt sich somit als Vorreiter in der Weiterentwicklung der Finanztechnologie und dem Zusammenwachsen von traditionellem Finanzwesen und Kryptowirtschaft dar. Durch die innovative Plattform Project Diamond sollen institutionelle Investoren eine einfache und zugängliche Möglichkeit haben, sich an diesem wachsenden Markt zu beteiligen. Die Zukunft des globalen Finanzsystems wird somit von Coinbase und seinen Partnern mitbestimmt.

