Coinbase: Durchgestartet!

Coinbase ist auch am Donnerstag massiv vorangekommen. Die Kurse legten zwar “nur” um gut 1,2 % zu, aber die Nähe zum Rekordkurs bestätigte sich erneut. Der Titel ist auf dem Weg dazu, dauerhaft mehr als 60 Mrd. Dollar am Markt wert zu sein. Das ist erstaunlich, denn die Notierungen sind vergleichsweise teuer. Das KGV der Aktie beläuft sich noch immer auf gut 134. Die Gewinne werden mit 443 Millionen Dollar in einem relativ niedrigen Bereich erwartet.

Aktuell kam dazu, dass die Top-Währungen am Kryptomarkt gefallen sind. So hat der Bitcoin die Grenze von 70.000 Dollar nach unten durchbrochen. Dass Coinbase als Dienstleister in dem Segment dennoch gewonnen hat, gilt als bemerkenswert.

Coinbase: Die Revolution

Es gilt als fast revolutionär, dass das Unternehmen inzwischen unabhängiger von Bitcoin und Co. geworden ist. Fraglich bleibt indes, ob die Unabhängigkeit sich auch am Freitag fortsetzt oder ob der Markt auf den Bitcoin-Rutsch reagiert.

