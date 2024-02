Coinbase-Anleger wird’s freuen!

Die Soft Skills und der Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählt neben harten Faktoren auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Im Fall von Coinbase Global hat sich in den letzten Monaten folgendes Bild ergeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, hat eine erhöhte Aktivität gezeigt. Daher wird Coinbase Global in Bezug auf diesen Faktor als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Alles in allem ergibt sich für Coinbase Global somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Anleger-Sentiment: Die Grundlage für das Anleger-Sentiment bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Coinbase Global wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Coinbase Global.

Relative Strength Index (RSI): Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von 9,6 deutet darauf hin, dass Coinbase Global derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Coinbase Global derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 96,25 USD, während der Kurs der Aktie bei 180,31 USD liegt, was einer Überperformance von +87,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 145,05 USD eine Abweichung von +24,31 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut" auf Grundlage der technischen Analyse.