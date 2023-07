Coinbase: Anleger müssen sich auf Kursverluste einstellen - Aktie nur 0,36 EUR wert

Am 20.07.2023 verzeichnete Coinbase an der Börse einen Verlust von -8,07%. Innerhalb einer Woche summierten sich die Ergebnisse auf -3,85%, was das Vertrauen der Anleger in den US-amerikanischen Kryptowährungsbörsenbetreiber schmälerte.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die aktuelle Wertbewertung von Coinbase nicht korrekt ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei lediglich 0,36 EUR. Das bedeutet eine potenzielle Abwertung um -99,60%.

Zwar empfehlen sechs Analysten weiterhin einen Kauf der Aktien des Unternehmens; vier Experten stufen sie als “Kauf” ein und zehn geben eine neutrale Bewertung ab (“Halten”). Allerdings sprechen sich immer noch vier weitere Analysten für einen “Verkauf” aus und zwei befürworten sogar sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,31 unverändert.

