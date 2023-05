Coinbase: Analysten setzen starkes Kurspotenzial voraus

Die Aktie von Coinbase wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 0,49 EUR – ein Potenzial von +9.408,94%. Im Vergleich zur schwachen Entwicklung der letzten Woche konnte die Aktie gestern um +2,34% zulegen.

• Am 02.05.2023 stieg die Coinbase-Aktie um +2,34%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 0,49 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei 36%

Während fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch insgesamt -4,49%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen positiv gestimmt und nur etwa ein Drittel sieht in der Coinbase-Aktie einen klaren Kauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,20 unverändert und weist darauf hin, dass Investoren weiterhin achtsam sein sollten.