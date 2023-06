Coinbase: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel von 0,37 EUR

Nach fünf Handelstagen in Folge mit steigenden Kursen hat Coinbase gestern ein Plus von 2,47% verzeichnet. Die Aktie des Online-Handelsplatzes liegt damit derzeit bei +9,95%. Eine positive Entwicklung, die sich auch in der Stimmung am Markt widerspiegelt.

Das mittelfristige Kursziel für Coinbase wird aktuell von Bankanalysten auf 0,37 EUR geschätzt. Sollte sich diese Meinung durchsetzen, hätte die Aktie ein Potenzial von -99,28%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht und es gibt unterschiedliche Bewertungen.

Während fünf Analysten zu einem Kauf raten und weitere fünf eine optimistische Einschätzung teilen (Rating “Kauf”), haben zehn Experten das Rating “halten” vergeben. Vier Analysten empfehlen dagegen einen Verkauf der Aktie und drei gehen sogar noch weiter und sprechen sich für sofortigen Verkauf aus.

Damit...