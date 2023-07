Coinbase: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 0,37 EUR

Coinbase hat gestern an der Börse eine leichte Abwärtsbewegung von -0,32% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert jedoch um +7,83%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Die Meinungen der Bankanalysten gehen indes auseinander. Das mittelfristige Kursziel für Coinbase liegt im Schnitt bei 0,37 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von -99,49%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 6 Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während weitere 5 das Rating “Kauf” vergeben. Neutrale Bewertungen („halten“) wurden von 9 Experten vorgenommen und nur noch 4 sind überzeugt davon, dass ein Verkauf ratsam ist. Zwei Experten sprechen sich sogar dafür aus Coinbase sofort...