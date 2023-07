Coinbase: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 0,36 EUR

Die Aktie von Coinbase konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,79% verzeichnen und erreichte damit in einer Woche einen Anstieg um +10,02%. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Bankanalysten sind sich jedoch einig: Die Aktie hat noch viel ungenutztes Potenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 0,36 EUR – das würde eine Erhöhung des aktuellen Preises um -99,49% bedeuten.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. So empfehlen derzeit sechs Experten den Kauf der Aktie und fünf weitere setzen sie auf “Kauf” mit etwas weniger Begeisterung als die ersten sechs. Neun Analysten bewerten die Aktie neutral (halten), während vier sie zum Verkauf empfehlen und zwei gar sofortigen Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt dagegen konstant bei 3,35.