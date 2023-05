Coinbase: Analysten sehen Kursziel bei 0,49 EUR

Die Aktie von Coinbase wird nach Ansicht von Bankanalysten aktuell nicht korrekt bewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 0,49 EUR.

• Coinbase verzeichnet am 10.05.2023 einen Rückgang um -1,00%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,15

Am gestrigen Handelstag fiel der Wert von Coinbase um -1,00%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Minus insgesamt sogar 21,65%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Coinbase laut Bankanalysten 0,49 EUR.

Falls sich diese Prognose bewahrheitet und das Unternehmen diese Marke erreicht oder darunter fällt, würde dies Investoren ein Verlustrisiko in Höhe von -99,09% bescheren. Einige Analysten sind jedoch anderer Meinung als der Durchschnitt und halten die Bewertung für zu niedrig.

Derzeit empfehlen...