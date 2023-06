Coinbase: Analysten sehen Kursziel bei 0,37 EUR

Die Aktie von Coinbase hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und auch gestern eine negative Kursentwicklung von -12,09% hingelegt. Die aktuelle Stimmung am Markt ist demnach pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Coinbase-Aktie liegt laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten bei 0,37 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich ein potenzielles Verlustrisiko von -99,22%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten Kursentwicklung.

5 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 5 setzen auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) geben 10 Experten ab. Nur noch 4 befürworten einen Verkauf und sogar 3 plädieren für einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,19. Insgesamt sind also immerhin...