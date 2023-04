Coinbase: Analysten erwarten Kursanstieg von 9.861,11% auf 0,49 EUR

Die Aktie von Coinbase wird laut Experten derzeit stark unterbewertet.

Das wahre Kursziel liegt bei 0,49 EUR – ein Anstieg von +9.861,11% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Am 28.04.2023 verzeichnete Coinbase einen Rückgang von -0,64%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 0,49 EUR

• Das Guru-Rating wurde aufgrund des schwachen Trends auf 3,17 gesenkt (vorher 3,23)

In den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Wert um insgesamt -1,57%, was möglicherweise die pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Ansicht.

Während fünf Experten die Aktie zum Kauf empfehlen...