Coinbase: Analyse zeigt ein Kursziel von 0,50 EUR

Am Finanzmarkt hat Coinbase am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -4,99% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Gesamtverlust -1,31%. Die Marktstimmung scheint somit eher pessimistisch zu sein.

Bankanalysten sind sich einig darüber, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für Coinbase liegt bei 0,50 EUR und stellt dadurch ein hohes Verlustrisiko in Höhe von -99,06% dar. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem schwachen Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Das Rating “Kauf” wird von fünf Analysten als angemessen betrachtet. Vier weitere Experten sehen die Aktie optimistisch und empfehlen ebenfalls einen Kauf. Zehn andere haben keine klare Empfehlung (“halten”). Vier Analysten sind jedoch skeptisch eingestellt und raten zum Verkauf der Aktien;...