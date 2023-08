Coinbase - Aktuelle Kursprognose bei 0,36 EUR

Die Aktie von Coinbase hat am vorherigen Handelstag um -4,52% an Wert verloren und präsentierte in der abgelaufenen Woche eine Kursentwicklung von insgesamt -5,61%. Die aktuelle Stimmung im Markt wird somit als pessimistisch betrachtet.

Das mittelfristige Kursziel für Coinbase liegt laut Bankanalysten bei 0,36 EUR. Obwohl einige Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Trends nicht teilen können, scheint die Aktie dennoch einigermaßen optimistisch bewertet zu sein. Von insgesamt 26 Analysten empfehlen fünf ein starkes Kaufverhalten und drei weitere halten das Rating “Kauf”. Eine neutrale Bewertung geben elf Experten ab. Es gibt jedoch immer noch fünf Analysten mit einem Verkaufsrating und zwei weiteren Experten sind sogar der Meinung, dass es notwendig sei, Coinbase sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating...