Coinbase: Aktuelle Bewertung um -99,07% vom wahrem Kursziel entfernt

Die Coinbase-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 0,49 EUR – eine Differenz von -99,07% zum derzeitigen Wert.

• Am 05.05.2023 erreicht Coinbase +18,26%

• Das aktuelle Kursrisiko für Investoren beträgt -99,07%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,20

Coinbase hat gestern einen positiven Trend am Finanzmarkt erlebt und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +15,72% verzeichnet.

Trotzdem sind sich Bankanalysten einig darin, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist.

Laut Durchschnittseinschätzungen haben die Experten ein mittelfristiges Ziel von 0,49 EUR festgelegt.

Dies würde bedeuten, dass derzeitige Investoren ein hohes Risiko eingehen würden (-99,07%), wenn sie an dem Investment in Coinbase festhalten.

Allerdings gibt es auch...