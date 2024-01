Coinbase Aktie: Das wird teuer!

Coinbase Global hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", wobei sich diese aus 7 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Coinbase Global. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 80,08 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -35,6 Prozent. Daher wird dies als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie haben wir sowohl die Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung für Coinbase Global eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Coinbase Global bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Coinbase Global liegt aktuell bei 92,49 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Coinbase Global weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Coinbase Global-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurden von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutrale Bewertungen zu Coinbase Global abgegeben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung insgesamt die Einstufung "Neutral" erlaubt.

Diese Informationen zeigen, dass Coinbase Global derzeit von Analysten und Anlegern eher neutral bewertet wird, wobei jedoch negative Stimmungstendenzen zu beobachten sind.