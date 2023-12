Coinbase Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Coinbase":

Die aktuelle Kursentwicklung der Coinbase-Aktie hat das Interesse von Analysten geweckt, die der Ansicht sind, dass das Unternehmen derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird laut ihrer Einschätzung um -29,21% unter dem aktuellen Kursniveau liegen.

Aktuelle Entwicklung von Coinbase

Am 30. November 2023 verzeichnete die Aktie von Coinbase einen Rückgang um -2,43%. Das Kursziel für Coinbase wird derzeit auf 80,43 EUR geschätzt, und das Guru-Rating des Unternehmens bleibt unverändert bei 3,15.

Analysen und Bewertungen

Die jüngste Kursentwicklung von Coinbase am Finanzmarkt zeigt einen Rückgang um -2,43%. In den letzten fünf Handelstagen und der gesamten Handelswoche stieg der Kurs jedoch um +7,95%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 80,43 EUR hat, was auf ein Potenzial zur Unterbewertung hindeutet. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht, da die jüngsten positiven Entwicklungen zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.

Aktuell halten 5 Analysten die Aktie für einen starken Kauf, während 3 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch, auf eine Kaufempfehlung setzen. 11 Experten sind der Meinung, dass es ratsam ist, die Aktie zu halten, und 5 Analysten empfehlen sogar einen Verkauf. Zusätzlich sind 2 Experten der Ansicht, dass ein sofortiger Verkauf in Betracht gezogen werden sollte.

Abschließende Einschätzung

Trotz der gemischten Meinungen der Analysten bleibt die positive Einschätzung hinsichtlich des Potenzials zur Unterbewertung bestehen. Die überwiegend optimistische Haltung der Analysten zeigt sich auch im Guru-Rating, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag und weiterhin ein positives Signal sendet.

Insgesamt besteht also eine gewisse Uneinigkeit unter den Analysten hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Coinbase-Aktie, wobei jedoch generell ein Potenzial zur Unterbewertung gesehen wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 01.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...